刑事局今天宣布破獲四個大型電信詐欺機房，總共逮捕34名嫌犯。警方調查，其中吳姓男子為首的詐騙集團，原來在東南亞一帶活動，擔心被公安帶往大陸，陸續將機房和成員移回台灣，並且在木柵地區承租一戶豪宅犯案，初步估計，短短兩個多月，詐騙大陸民眾高達上百萬人民幣。（杜大澂報導）



警方是獲報，吳姓主嫌等人，長期在東南亞一帶從事電信詐騙，近來公安積極將境外的兩岸詐騙分子帶回大陸，因此，為了避風頭，他們陸續返台，並且承租了政大後山的透天豪宅，架設電信機房。警方蒐證後發動攻堅行動，逮捕吳姓男子等12人，搜出網路設備和電話等贓證物，初步清查，短短二個月，不法獲利高達上百萬人民幣。警方查緝過程，大陸被害人仍不停來電，警方也連忙當起了接線生。刑事局偵二大隊第一隊副隊長許永益說明案情。「警方入內搜索時，不時還聽到有大陸地區民眾回撥電話，告知已經匯款，經警方告知，這些全部都是詐騙集團所為，請民眾切勿相信，切勿匯款。」



另外，刑事局偵七大隊也循線在苗栗和彰化地區，查獲了3個大型詐騙話務機房，抓到22人。相關案件訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。



（圖杜大澂 攝）



