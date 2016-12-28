公益高球賽／冷雨中仍堅持打完 高球菜鳥林旺衛打出興趣NOWnews今日新聞 (2016-12-28 16:19)
不少職棒球星在比賽之餘都有自己的第二興趣，而高球更是其中最受歡迎的休閒運動，許多學長們也會藉著公益賽帶著學弟一起「入行」，今年首度打完18洞的林旺衛就是在這樣的機緣下開始接觸高球，今天在大雨中打完全場的他表示，雖然辛苦不過感覺越打越好玩了。
今天苗栗全國花園鄉村俱樂部下起了陣陣冷雨，讓不少與會的嘉賓和選手們大嘆吃不消，很多人沒打完就提其休息了，避免在這種惡劣天候下受傷。
但是作為這一行菜鳥的林旺衛倒是很堅持的打完了18洞，因為同場的大哥、大姐們實在是太敬業了，自己不好意思提其離開，只好奉陪到底。
去年也有參加公益賽的他表示，其實目前還沒把高球當作平時的休閒，過去不曾有一次打滿全場的經驗，但今天雖然天候不佳，但是慢慢的也打出一些興趣，也覺得很有趣，同組的選手們也都很認真，或許這個運動真的有他的魅力在吧。
談到有沒有打贏「大魔王」關主胡金龍，他笑著說「哪可能！」言下之意，掏腰包繳了些學費做公益是不可避免的。
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