針對不當黨產處理委員會28日上午處理國民黨捐助成立的四個財團法人－民族基金會、民權基金會、民生建設基金會及國家發展基金會舉行預備聽證，中國國民黨行管會主委邱大展上午在律師葉慶元陪同下召開記者會，質疑不當會成立以來所清查的對象皆有針對性，「辦藍不辦綠」，民進周邊的基金會按不當黨產處理條例規定也皆屬應清查對象，但不當會從成立至今是否有清查過民進黨的相關組織？



邱大展指出，國民黨一再向不當會提出，有些國民黨早期成立的基金會現在早已獨立運作，是否還能算附隨組織？另他也提到，國民黨捐助成立的基金會從事許多社會公益及社會救助工作，民生基金會更拿過衛服部優秀基金會獎項，國民黨在社會上募集資金進行社會福利、做公益有錯嗎？他不解不當會為何要如此政治追殺？



邱大展強調，政黨及政治人物為了弘揚理念、進行公益，募款或捐款成立基金會是國內目前普遍的作法。民進黨周邊基金會包括凱達格蘭基金會、小英教育基金會、福爾摩沙基金會、超越基金會、台灣維新基金會等，黨產會單獨針對國民黨捐助成立的基金會進行調查，是「辦藍不辦綠」的政治追殺，也違反行政中立。



邱大展並強調，黨產會於本月22日才臨時通知國民黨以及相關基金會，將於六日後（即今日）召開預備聽證，中間並且因為行憲紀念日而有三日之非工作日，明顯未給予合理之準備時間，踐踏程序正義斧鑿痕跡明顯。邱大展質疑，黨產會一個上午針對四個基金會舉行預備聽證，並且計畫將各該基金會是否為附隨組織以及基金會相關財產是否為不當取得財產，在同一個聽證程序上進行討論，顯然只是打算「走程序」，完全違反程序正義。



另外，有媒體表示國民黨主張預備聽證不要公開，邱大展也嚴正澄清，國民黨只表示預備聽證不是正式聽證，在程序上有不同之處，不需要如此大動干戈，但國民黨從未主張預備聽證要秘密進行。



民生建設基金會委任之葉慶元律師亦表示，黨產會在預備聽證前一日，突然針對四個基金會做成「初步調查報告」，顯然再度希望利用程序突襲，不但有失政府機關立場，也與黨產會之「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」第5點（應於會議前15日前通知）及第9點（聽證書面意見及相關資料應於會議前5日提供）之規定抵觸，程序上顯有違法之嫌。



葉慶元指出，注意事項第9點的資料提供期限，應該對黨產會以及人民一體適用，否則不啻「只許州官放火，不許百姓點燈」。葉律師並指出，不當黨產條例第14條規定，針對「個別財產是否為不當黨產」以及「個別組織是否為政黨附隨組織」之認定，均必須經過聽證程序。而認定為附隨組織又是調查組織中是否有不當取得財產的前提事項，黨產會將兩件不同的議題混在一起討論，程序上顯有瑕疵，未來恐難獲得法院支持。



葉慶元進一步補充，黨產條例定義的「不當取得財產」，是指「違反政黨本質」或「違反民主法治原則」所取得的財產。然而政黨或政治人物將財產捐獻成立財團法人之目的，即在於推動公益，此與政黨本質並無不符，也沒有違反民主法治強奪民產的情形。葉慶元律師強調，如果要限制政黨成立基金會，甚至進而沒收相關基金會的財產，應該是普遍針對所有政黨適用，不能單獨針對國民黨。否則即違反平等原則而屬違法。



邱大展最後抨擊，依照法律的規定，黨產會應超越黨派、公正獨立行使職權，並恪守行政中立。但是黨產會自成立以來，不但沒有超越黨派、公正獨立，反而自甘淪為政黨打手，成為民進黨政權服務清算在野黨的馬前卒。邱主委呼籲顧立雄懸崖勒馬，不要為了政治野心，將人權律師的聲譽通通賠在違憲違法的黨產會，更讓轉型正義變成轉彎不義，徒留笑柄。

(閻光濤報導)

【中央網路報】