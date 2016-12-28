殺害妻女、燒炭自殺未遂 狠父李宏基判死定讞台灣好新聞報 (2016-12-28 15:30)
社會中心／台北報導
桃園男子李宏基殺妻、攜女燒炭自殺未遂，造成妻女雙亡的2死慘劇。最高法院合議庭認為，李男出於縝密計畫殺人，上訴期間李男甚至揚言「要報復前妻家人」，法官因此認為不知悔改、沒有教化必要，李男一審時判無期徒刑，二審及更一審則改判死刑，最高法院今（28）日駁回上訴，判決死刑定讞。
李宏基與陳姓前妻育有6歲及4歲女兒，2014年4月16日他與前妻發生口角衝突，過程中李男拿出預藏的刀子刺死前妻，隨後更將7歲大女兒擄走，在汽車內燒炭自殺未遂，送醫後李男恢復意識，但大女兒在治療2個月後仍宣告不治。
李男殺女案在一審時，李男的律師主張他在犯案前無殺人意圖，李男的目的是要帶走女兒，不料卻失手誤殺妻子；不過在二審時，李男竟當庭表示與前妻家族的恩怨「不死不休」，更放話假釋出獄後「會報復」，高雄高分院法官因此認為他不知悔改，「監獄教化已難矯正」，二審法院及其更一審均改判李宏基死刑。
最高法院合議庭認為，李男出於縝密計畫殺人，使得幼女宣告不治死亡，事證明確無冤判之虞，因此維持高雄高分院更一審見解駁回上訴，將李宏基判決死刑定讞。
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