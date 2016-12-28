政治中心／台北報導

蔡英文總統27日上午出席「中華民國106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，除肯定國軍的初步改革成果，並重申未來將持續精進，讓國軍得到應有的社會認同與尊敬。

總統致詞內容為：

今天很高興來參加中華民國106年上半年的陸海空軍將官晉任典禮，在這個光榮的時刻，我要向各位將軍和各位的家人們，表達最誠摯的祝賀。

晉任授階是國家對各位過去數十年軍旅生涯的努力與付出最大的肯定。不過，肩上的官階不只是榮譽，更是責任。從今以後，國家賦予各位的責任也更加重大了。

你們每一位都是國軍最重要的領導幹部，不只要做好自己的戰訓責任，更要成為部隊同仁的模範。各位的言行舉止都代表著國軍的形象，各位的優秀表現就會讓國人同胞更加敬重國軍。

各位在軍旅生涯中所長期累積的經驗，是國軍戰力的核心，傳承經驗、精益求精，國軍才會越來越進步。更重要的是，接下來無論在什麼崗位上，我都要請各位在經驗的基礎上，持續地學習和創新。

延續好的傳統，同時也要追求與時俱進，並且發揮領導才能，帶領整個部隊，共同完成國防事務革新，讓我們的國軍能夠不斷進步。

就任以來，我陸續視導許多國軍單位，對於官兵們優秀的本職學能有很深的體會，我也注意到一些需要改革的事項。我期待大家跟我一起努力，共同完成這些改革，為國軍的未來，打下最堅固的基礎。像是優先提升單兵戰鬥裝備，積極加速整建各地老舊營舍，加強行政效率，以及提升國軍社會形象。

我之所以要優先推動這些改革，正是因為這些改革事關每ㄧ位官兵的生活、安全和尊嚴。這些改革，就是國軍弟兄姊妹在執行戰訓任務時，最可靠的後盾。

經過幾個月的努力，國軍開始展現出不同的風貌，社會對於國軍的尊重也開始提升。對於這些初步的成果，我要給予肯定。不過，我們不會滿足於現在的成果，我們還要持續精進，一定要讓國軍得到應有的社會認同和尊敬。



在這裡，我也要向在國軍官兵背後另一個可靠的後盾，也就是各位軍眷，致上我最高的敬意和謝意。

沒有軍眷的支持、協助，甚至寬容，今天晉升的將軍們就不會有今天的成就。當軍官全力投入國防事務，捍衛國家安全時，是你們在背後默默地撐起家務，給將士們精神上最大的支持，你們就是國家安全最重要的後盾，謝謝你們。



最後，我要祝福在場的各位，身體健康、工作順利、家庭幸福美滿。我們一起努力，全力完成任務。謝謝！

包括國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長馮世寬、參謀總長邱國正、國家安全局局長彭勝竹、國防部副部長李喜明、副部長鄭德美、陸軍司令王信龍、海軍司令黃曙光、空軍司令沈一鳴及國防大學校長吳萬教等均出席是場活動。