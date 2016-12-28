強化機構定位 交流協會將更名「日本台灣交流協會」台灣好新聞報 (2016-12-28 15:03)
政治中心／綜合報導
自從1972年9月29日，日本與中華人民共和國建交，並與中華民國斷交後，日本另成立「財團法人交流協會」的準外交機構，繼續維持日本與台灣間的文化、經貿、技術的民間交流關係，與簽證發放的事宜。現在公益財團法人交流協會表示，從2017年1月1日起，該機構將更名為公益財團法人日本台灣交流協會，繼續負責日本對台灣交流的相關事務。
公益財團法人交流協會今日發表聲明，表示自2017年1月1日起，該機構將變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」。本會今後亦將扮演日台間之橋樑，盡心竭力使日台關係更上層樓。
至於交流協會要更名的原因，有外交圈人士表示，日方曾在台灣舉行民調，發現知道「交流協會」是作什麼？是跟誰「交流」的人僅佔10％，再加上近年日台雙方互訪人數已多達600萬人，為持續強化未來的日台關係，因此「交流協會」才採取更名為「日本台灣交流協會」的措施。
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