遠傳CEM打造全新用戶服務大平台 推出「五大服務分類」及「個人專屬客服」功能



(中央社訊息服務20161228 15:26:03)遠傳致力發展優質CEM服務(Customer Experience Management 客戶體驗管理)，為了讓用戶能隨時使用便利的電信服務，遠傳於12/12推出全新網路客服，並正式更名為「用戶服務」平台，打造「五大服務分類」及「個人專屬客服」功能，讓用戶只要動動手指就能輕鬆使用線上服務。為歡慶「用戶服務」平台全新大改版2017/1/1~1/31每週完成指定任務即可抽驚喜好禮包。



貼心改版打造優質CEM線上服務遠傳永遠把用戶放在第一位，為提供全新的「用戶服務」平台，特別委託《臺大智慧生活科技整合與創新研究中心》歷經長達一年的調查訪談、規劃討論及研發建立，發現用戶對於服務名稱的搜尋及使用最容易感到混淆。因此新版「用戶服務」將功能名稱全面調整，讓用戶不論在任何頁面，都能很快從最上方的選項中，找到想要用的服務，打造出全新便利易找的服務功能。



兩大全新模式 提供最佳自助服務平台為提供用戶更簡化的網站平台服務，遠傳這次也特別針對用戶進行網站易用性調查，發現有近9成5的用戶最在意是否可以快速地找到所需的功能及服務，因此本次大改版遠傳特別將用戶服務平台近70個功能服務，區分為「五大服務分類」，分成「帳單/繳費/儲值」、「個人服務查詢」、「合約/費率」、「門號服務/漫遊」及「支援/教學」，並在每個分類都設置一個專屬首頁及用戶常見問題說明，讓用戶一目瞭然、快速的找到所需的功能及服務。為了讓用戶真正的達到「一站式的自助化服務」，此次改版也特別設計「個人專屬客服」服務，讓用戶在查詢或使用任何功能有疑問時，都能隨時點選右上角的「客服即時通」功能，一邊用服務還能一邊詢問線上客服人員，即時解答疑問。



慶祝平台大改版 使用指定功能週週抽好禮包遠傳自12月推出新「用戶服務」平台以來，簡單易用的頁面受到許多用戶好評，短短16天已突破52萬的訪次，其中以「帳單/繳費」相關功能最受到用戶青睞，尤其當中的「電子帳單集點」服務，用戶只要使用電子帳單就可累積點數兌換實用好禮，也深獲用戶好評。而在新推出的「個人服務查詢」功能中，整合了繳費、加購、服務異動記錄等服務，方便用戶查看名下的服務及交易資訊，因此使用量也衝上第二名。為慶祝「用戶服務」平台全新大改版，遠傳特別推出「新氣象大放送」活動，2017/1/1~1/31只要在「用戶服務」平台完成指定功能，就可週週抽不同主題的好禮包，最高還有機會一個月獲得5份好禮喔！遠傳邀請每位用戶即刻登入「用戶服務」，感受滿滿的服務大平台。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206664.aspx