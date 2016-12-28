彰化縣原本計畫從明年1月3日起在彰化市、員林市、鹿港鎮以及田尾鄉4鄉鎮市實施路邊停車收費，不過只有彰化市確定能上路。圖為彰化縣政府規劃路邊停車收費資訊網頁。（翻攝畫面）中央社記者吳哲豪彰化傳真 105年12月28日