施蜜娜新書 沒臉的人（1）中央社 (2016-12-28 16:10)
前民進黨主席施明德（左2）的女兒施蜜娜（右）推出新書「沒臉的人」，28日在台北圓山大飯店舉辦新書發表會，施明德家庭全員出動，為女兒站台。中央社記者吳家昇攝 105年12月28日
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