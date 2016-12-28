陸翁養雞生出巨型蛋 敲開後是蛋中蛋中央社 (2016-12-28 15:55)
（中央社台北28日電）中國大陸陝西省西安市長安區一名73歲老翁在自家雞棚內發現一枚「巨型蛋」，長約20公分，十分驚奇的是，這枚巨蛋打開後，其中又包裹著一個小雞蛋，形成了十分罕見的「蛋中蛋」。
大陸都市快報27日報導「巨型蛋」的消息。這枚蛋不僅個頭大，拿在手中也分量十足。
73歲的飼主說，養了12年的雞，餵的都是天然的飼料，但不知道為何母雞會生出這麼大的蛋。
專家解釋，「蛋中蛋」的形成是母雞生蛋時受到外界刺激，使已形成的雞蛋又返回輸卵管的上部，等到這枚蛋再度下移時又被裹上蛋白和蛋殼，形成了「蛋中蛋」，這種機率約為幾十萬分之一，蛋還是可以食用的。1051228
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【FOSSIL】重裝教士三眼運動計時腕錶-深藍x銀x螢光指針(JR1
- 【Calvin Klein太陽眼鏡】個性簡約摩登造型款(琥珀 #CK1208
- JS淇譽 JY3241 2.2聲道震天雷多媒體喇叭 (總功率:54瓦)
- 【RayBan太陽眼鏡】Clubmaster水銀鏡面款(琥珀#RB3016 1145
- 【GUCCI】-時尚太陽眼鏡(黑色)
- 【Limage】玫金繽彩花鑽款套組
- 【EMPORIO ARMANI光學眼鏡】經典簡約百搭款(琥珀#EA3031F 5
- 【LV】N41446 潮流個性實用雙層斜背包
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 運動風簡約光動能腕錶(40mm BM6
- Earl Jean 連帽飛行夾克-女
揭秘：兩個省委秘書長之間的行受賄秘密【北京新浪網】
大樂透再爆三注頭獎 獎池升至32.24億元【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
《擺渡人》評分不如《長城》 網友：向張藝謀道歉【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》