（中央社台北28日電）中國大陸陝西省西安市長安區一名73歲老翁在自家雞棚內發現一枚「巨型蛋」，長約20公分，十分驚奇的是，這枚巨蛋打開後，其中又包裹著一個小雞蛋，形成了十分罕見的「蛋中蛋」。



大陸都市快報27日報導「巨型蛋」的消息。這枚蛋不僅個頭大，拿在手中也分量十足。



73歲的飼主說，養了12年的雞，餵的都是天然的飼料，但不知道為何母雞會生出這麼大的蛋。



專家解釋，「蛋中蛋」的形成是母雞生蛋時受到外界刺激，使已形成的雞蛋又返回輸卵管的上部，等到這枚蛋再度下移時又被裹上蛋白和蛋殼，形成了「蛋中蛋」，這種機率約為幾十萬分之一，蛋還是可以食用的。1051228