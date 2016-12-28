藍要求解散 黨產會：和主流民意差太大中央社 (2016-12-28 15:54)
（中央社記者戴雅真台北28日電）中國國民黨今天要求行政院不當黨產處理委員會解散、主委顧立雄辭職，黨產會發言人施錦芳表示，「這樣的建議會不會和主流民意差距太大？」
國民黨副主席胡志強召開國際記者會表示，國民黨產議題應立即回歸司法與憲法處理，要求立刻解散行政院不當黨產處理委員會，並呼籲主委顧立雄辭職。
施錦芳下午受訪表示，過去威權體制底下產生的不正義、不正當，進行轉型正義是民主國家趨勢，黨產會的處理更是台灣非常高度共識，甚至可以說是超越藍綠的共識。
她表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」在這樣的情形下，經過立法院通過。國民黨籍立委也經過無數次討論，這項條例是新政府第一次通過的政治性法案，若沒有社會共識，不可能在這麼短時間內通過，黨產會是在條例通過的背景下成立。
施錦芳也表示，黨產會的組織定位有其法律依據，「不曉得胡副主席在討論這個議題時有沒有和黨內立委討論，這樣的建議會不會和主流民意差距太大？」
她說，更何況一個組織的成立或解散，不是任何法人、政黨可以決定，都必須依照法令進行，希望各政黨、團體謹守權力分立的原則。
對於胡志強說回歸司法與憲法處理，施錦芳說，司法如果可以解決，相信今天沒有黨產條例的產生。
她說，國民黨立委也希望透過政府清理，了解國民黨的黨產，換言之，國民黨過去基於黨國一體累積的一堆財產，恐怕只有國民黨少數人了解。希望透過政府介入，能讓財產公開透明，也讓社會大眾了解過去在黨國體制下進行的不正當、不正義的事情，到底是怎麼發生的。這是黨產條例賦予黨產會很重要的任務，「這些工作恐怕不是司法能夠釐清。」1051228
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