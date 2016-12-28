日本駐臺機構「公益財團法人交流協會」今天（28號）宣布，明年元旦起將更名為「公益團法人日本臺灣交流協會」。對日本長期接觸、熟悉日本政壇的親民黨立委李鴻鈞表示，尊重日方的行為，希望不要因此觸動中國大陸的敏感神經，讓臺灣辦演亞太區域安定的關鍵角色。（戎華儀報導）



立委李鴻鈞說，臺灣和日本在貿易、經濟和國民互動上非常緊密，我國是日本第三大貿易國，日本是我國第四大貿易國，日本的駐臺機構更名是日本自主的決定，在美日同盟的情況下，希望不要觸動中國大陸敏感神經，也期待兩岸求同存異、進一步對話、化解歧見。



李鴻鈞：『最主要我們是尊重日方這樣的行為，其實臺日之間在包括人民之間的交流的話，其實都已經非常頻繁，像是在今年差不多有將近500萬人...』



立委姚文智則認為，日方更名是非常好的事，過去因為我國外交困難，使用了非常多奇怪的名稱，希望各國駐臺機構都能漸漸正名，有助於臺灣爭取國際社會的支持。



不過，海基會前董事長洪其昌則說，「公益財團法人交流協會」是簡稱，全名是「日本臺灣關係架構下的公益財團法人交流協會」，現在更名其實內涵相同，不能看作是日本提高雙邊關係的層級。



（圖：截自公益財團法人交流協會日本臺灣交流協會網頁）



