中埔瑞豐社區荒地變綠地 全國模範中央社 (2016-12-28 15:44)
（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）嘉義縣中埔鄉瑞豐社區召集村民力量，運用當地資源及廢棄材料，配合嘉義林管處提供植栽，將廢棄荒地變成紫薇森林，連續2年獲選為全國模範社區。
嘉義林管處今天表示，瑞豐社區屬於嘉義縣中埔鄉較偏遠地區，自103年起參與林務局社區植樹綠美化計畫，改善社區環境，隨即獲得優良成績，去年首次奪得社區植樹綠美化的全國模範社區。
嘉義林管處指出，瑞豐社區村民今年再度投入社區綠美化工作，以愛土地的心，發揮創意及團隊精神，利用林務局砍伐違法的檳榔樹，刨皮、漆保護油，搭建圍籬及觀景台，廢棄水泥磚做邊坡擋土牆，落實回收再利用。
瑞豐社區村民同時搭配種植大花紫薇、白千層、樹蘭、茄苳等約1300株喬灌木，成功將荒地變身成紫薇森林，成為當地民眾休閒新去處。
嘉義林管處105年度推動社區植樹綠美化模範社區評比出爐，中埔鄉瑞豐社區從嘉義縣市及台南市14個社區脫穎而出，連續2年獲選為全國模範社區。
嘉義林管處說，林務局積極推動社區綠美化工作，透過每年補助計畫給予社區持續的動力，將社區髒亂點或荒地改造成綠意盎然園地，藉由居民共同投入，創造社區全新面貌。1051228
關鍵字：
上一則：無自來水偏遠部落 台南再少一個
下一則：郭俊銘承諾 明年底前不漲水價
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Ed Hardy 後背包．dora 背包．AM 背包．明治 背包．adidas 後背包．Grandos 背包．Kids 斜背包．LONGCHAMP 後背包．tumi 背包．sporty 背包．ipad 背包．bartack 背包．KATE 背包．GIOTTO 背包．yeti 後背包．DF 背包．後背包 puma．Samsonite 後背包．Bear 背包．側背包包．Outdoor 後背包．JUMBO 背包．先鋒 背包．Ella 背包．Milano 背包．sierra 背包．Micro 背包．NIKE 後背包．okiedog 背包．Diana 後背包
年金方案出爐 軍公教團體：反抗到底【中央社】
年金改革/沈富雄:靠年金改革拉抬民調不易【中央網路報】
國旅卡新制8千元限用國內團旅 葉宜津：回歸國旅初衷【NOWnews今日新聞】
KMT/中評分析：國民黨再內鬥下去，離站起來之日愈遠【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》