港特首梁振英之女梁齊昕赴英養病中廣新聞網 (2016-12-28 15:40)
之前因病而住進香港「威爾斯親王醫院」的香港特首梁振英女兒「梁齊昕」，今天早上在臉書上打卡，顯示自己已經到了倫敦「希斯洛」機場。梁齊昕還在狀態上用英文寫說：「我回到倫敦了，好開心，倫敦是我在世界上第二喜歡的城市」。
梁齊昕先前原本在臉書上，有不少出格留言；香港人因為不喜歡梁振英的緣故，本來多半也都愛嘲弄梁齊昕；後來在知道梁齊昕是健康出了一些狀況之後，香港網友都一改先前態度，一起為梁齊昕打氣，而且也希望她能夠保重身體，「遠離是非之地」，好好休養身體。
梁振英先前在回應梁齊昕的健康問題時，坦承梁齊昕的健康狀況，「是有一些問題」，「情緒起伏大」，希望大家能多給梁齊昕一些空間和時間，讓她能夠康復起來。
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