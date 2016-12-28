今天職棒球員工會在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉辦「高爾夫公益賽」，但是天公不做美，球場下起了不小的雨勢，不少選手也因此被影響而無法發揮球技，其中最甚者非「千秋王子」高志綱莫屬了，他在球場的第16洞一時手滑結果將價值約1萬台幣左右的球桿甩到山谷下，可說是賠了夫人又折兵。之後他也只能自我安慰地表示，「甩了一個美麗的棒花。」

球場人員表示過去也曾有人發生手滑而不小心將球棒甩下山谷的意外，但實在是不多見，這一擊可說是今天的「Play of the game」。

其實不只高志綱受到影響，今天苗栗的雨又濕又冷，搭配冷氣團來襲，很多球員都直喊吃不消，Lamigo桃猿投手王溢正也說這種冷和外國的乾冷不一樣，加上雨勢讓人吃不消。

除了高志綱發生「甩棒」烏龍外，不少球員也有小白球到了洞邊「三過家門而不入」的情況，讓他們直嘆這種天氣不僅是對身體，對球技也是一大考驗啊！