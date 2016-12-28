象群攻擊尼泊爾村莊 釀1死2傷中央廣播電台 (2016-12-28 15:05)
官員表示，尼泊爾西南部一處村莊今天(28日)遭到象群攻擊，造成1死2傷。
政府官員艾查里亞(Dilli Ram Acharya)說，這群大象在黎明時分攻擊普拉瑟尼村(Praseni)，當時光線微弱，冬霧使得可見度下降。
艾查理亞說，村民沒看到大象來襲，沒有機會逃跑。
當局已派遣維安部隊到當地，以把大象趕回森林，傷者則被送往附近城鎮治療。
艾查理亞說，這座村莊靠近住有許多大象的巴蒂亞國家公園(Bardia National Park)，但象群殺人事件很罕見。
這座受到政府士兵保護的公園，同時也是瀕危老虎、獨角犀牛(one-horned rhino)與其他許多動物的家。
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