官員表示，尼泊爾西南部一處村莊今天(28日)遭到象群攻擊，造成1死2傷。

政府官員艾查里亞(Dilli Ram Acharya)說，這群大象在黎明時分攻擊普拉瑟尼村(Praseni)，當時光線微弱，冬霧使得可見度下降。

艾查理亞說，村民沒看到大象來襲，沒有機會逃跑。

當局已派遣維安部隊到當地，以把大象趕回森林，傷者則被送往附近城鎮治療。

艾查理亞說，這座村莊靠近住有許多大象的巴蒂亞國家公園(Bardia National Park)，但象群殺人事件很罕見。

這座受到政府士兵保護的公園，同時也是瀕危老虎、獨角犀牛(one-horned rhino)與其他許多動物的家。