黎巴嫩北部傳巴士遇襲 官員遭炸死中央廣播電台 (2016-12-28 15:22)
黎巴嫩國家通訊社(NNA)報導，黎巴嫩北部貝卡谷(Bekaa Valley)區域，今天(28日)上午有一輛巴士爆炸，造成1死1傷。
報導指出，這起攻擊案發生在黎巴嫩與敘利亞邊界以西約20公里的埃因鎮(al-Ain)。
黎巴嫩艾瑪納電視台(al-Manar)報導，一枚炸彈在一輛載客巴士內爆炸，造成該鎮副鎮長死亡，巴士駕駛重傷。
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