在地扎根 放眼國際─雲科大工設系&創設系國際競賽得獎成果發表



(中央社訊息服務20161228 15:13:33)近年來國立雲林科技大學設計實力屢在國際競賽獲得肯定,今年該校工業設計系與創意生活設計系師生在全球規模最大的學生創意交流平臺-「2016金點新秀設計獎」(新一代設計展)表現優異,更在德國iF設計獎及紅點概念設計獎等國際知名設計競賽中屢獲佳績。學生的獲獎作品融合地方文化,富涵社會關懷的精神,充分展現出雲科大在地深耕的設計軟實力,也讓YunTech Design在國際舞台持續發光發熱。



臺灣西南沿海牡蠣養殖發達,卻常因颱風吹毀竹製蚵棚造成環境汙染。工設系曾子祐及李權恩同學在張景旭老師指導下設計的「牡蠣養殖新型浮具」,以可伸縮式聚氨酯材料取代保麗龍,強化蚵棚結構,降低因風災毀損蚵棚而對環境造成的破壞,並藉由升降式裝置,減輕蚵農在放養及採收時的負擔。另外,臺灣漁貨資源豐富,卻因種種因素而難以買到新鮮魚貨。民眾選擇購買冷凍魚,但等待解凍的卻又耗費時間。針對從生鮮超市買回的冷凍魚肉,創設系陳彥婷、陳品儒及高嘉宜同學在王清良老師指導下設計出「快速解凍魚塊料理組」,利用超高導熱石墨片為包材,將環境及手部熱量傳遞給魚塊,在提回家的途中便可以快速解凍,省下等待退冰的時間。



現行使用的針筒必須先吸入藥劑才能施打,而工設系葉怡得同學、陳奕勳同學與蔡萬璋同學在曾誰我老師指導下所設計的「Presyringe」是一個疫苗、壓桿、針筒採一體成型的模組化設計,便於攜帶亦可縮短施打時間,採用特殊的按壓設計與方便折斷的針頭,更能有效避免重覆使用所衍生的種種問題。小時候在醫院就診時,常因對療程和環境的陌生感到害怕。針對這點,創設系徐楷婷同學、吳佳真同學及曾惠貞同學在張岑瑤老師指導下的作品「C:plus Pediatric Clinic」,利用孩童們微笑的曲線重新設計醫院裡冷冰冰的指標,增加醫病之間的良好互動,讓小朋友到醫院不只醫病,也治療心中對醫院的恐懼。此作品除榮獲Red Dot award: Winner外,還獲得台北設計獎廠商贊助獎、全國專題競賽第二名。



面對臺灣社會日漸高齡化的趨勢,高齡者的生活安全也愈受重視。工設系許姿屏同學針對高齡者沐浴所設計的「BATH CHAIR」,結合沐浴椅和軟質收納浴缸,滿足長者淋浴與泡澡的雙重需求,浴缸開啟方式也避免跨越可能產生的絆倒問題,可提升長者自我照護能力和獨立生活的信心。而在戶外空間,針對天橋、人行地下道等公共設施的樓梯,由工設系張景旭老師帶領設計團隊所自主研發的「STANDOUT」,運用太陽能發電技術作為照明電力來源,兼具照明與止滑功能,可大幅提升夜晚及雨天於樓梯行走的安全。



在地文化為雲林科技大學提供了豐沛的創作泉源。創設系蔡明燁同學、周姝伶同學與廖以婷同學,分別針對麥寮拱範宮與魯凱族文化提出「Blessing of Matsu Temple」與「Hello Sabau!」兩件作品。國定古蹟麥寮拱範宮與雲林科技大學於2013年起攜手合作,雙方以產學合作的方式推動宗教文創。在此基礎上,由張岑瑤老師指導的作品「Blessing of Matsu Temple」,運用拱範宮建築裡五種鳥獸圖騰,結合民間信仰中的五種吉祥物,設計出專屬於拱範宮的祈福平安米系列包裝。王清良老師則帶領創作團隊設計出「Hello Sabau!」-一套體驗魯凱族文化的遊戲,讓部落的孩子可以在遊戲中瞭解占卜鳥、雲豹崇拜等特殊習俗,在玩樂中認識故鄉傳統的團隊狩獵文化。



帶毛小孩在外面玩了一整天後,要花費多久時間清理牠們的髒污或寄生蟲?創設系鄭年君同學在謝修璟老師的指導下設計的「Smart Pet Door」可在寵物進門的同時,利用除蚤精油和風扇瞬間清除蟲蚤與塵絮,保護毛小孩的健康,同時維持生活環境的品質。「井字棋」(圈圈叉叉)是每個人從小到大一定玩過的經典遊戲,創設系謝修璟老師帶領學生高佰慈、潘韻慈、陳靜文與王育安以圈叉遊戲為基礎,將連線升級為連接水管,跳脫平面的限制,並用棋子和卡片使玩家享受更多的趣味和刺激,創造出一款全新體驗的桌遊-「Piplay」。



中部地區向來為臺灣手工具產業聚落重鎮,雲科大工設系不僅在課程規劃上會安排同學到手工具工廠中進行校外教學,老師與業界間的產學合作也十分密切。由工設系蔡登傳老師、機械系鄭俊誠老師、工設系吳仲培同學所組成的跨領域設計團隊,改良傳統板手,提出「Ratchet Wrench套筒棘輪板手」的創作設計。傳統的棘輪板手常有操作方向錯誤、轉動力量太小等使用上的問題,「Ratchet Wrench」設有自動轉向機制,可調整板手轉動方向至所需方向,不同造型的手把設計可視需求提供足夠的施力。手把更可以360度操作,更貼合手部的造型,讓使用上更便利、更省力。



得獎作品說明如下:「Presyringe」整合型安全針劑針筒榮獲Red Dot award: Winner設計團隊:工業設計系曾誰我老師、葉怡得、陳奕勳、蔡萬璋同學設計理念:Presyringe 是一個疫苗、壓桿、針筒採一體成型的模組化設計,疫苗事先填入針筒中,這種製作方式能減少塑料汙染,並縮短施打時間,以方便醫師攜帶,對拯救偏鄉地區的準備工作更有效率。



「Ratchet Wrench」套筒棘輪板手榮獲iF DESIGN AWARD設計團隊:工業設計系蔡登傳老師、機械工程系鄭俊誠老師、工業設計系吳仲培同學設計理念:本棘輪扳手的有一個自動轉向機制,其棘爪可依扳手轉動方向而自動轉到需要的方向,而當扳手反向轉動時它又會自動轉到反方向。有一個可加長的手把設計可以增加手部的施力。T型及L型的手把設計可以增加操作時的手部力矩。手把部份有一符合手部造形的設計,適合人手的操作。手把可以旋轉360度操作,加大操作的方便性。



「BATH CHAIR」榮獲史丹福銀髮設計競賽:第二名設計團隊:工業設計系許姿屏同學設計理念:BATH CHAIR 專為高齡者設計,以沐浴椅結合軟質收納浴缸的雙功能設計,提供使用者淋浴與泡澡的雙重需求,且座椅高度設計讓高齡者泡澡時,水位不會壓迫到心臟,浴缸開啟方式也避免著跨越浴缸可能引發絆倒的問題,使高齡者在沐浴時更安全且舒適,另外也考量使用環境空間,即使再小浴室也能享受泡澡樂趣,透過BATH CHAIR不僅維護其獨立自主的需求,更提升長者在家中的自我照顧能力與信心。



「STANDOUT」階梯止滑照明裝置榮獲台北國際發明暨技術交易展發明競賽:金牌獎設計團隊:工業設計系張景旭老師、曾子祐同學設計理念:整合照明與止滑功能提升樓梯行走之安全性、運用太陽能發電技術作為照明電力來源,達到環保節能效益,具永續環保概念及止滑與照明功能設計。



「Innovative Oyster Culture Raft」牡蠣養殖新型浮具榮獲2016 金點新秀設計獎設計團隊:工業設計系張景旭老師、曾子祐、李權恩同學設計理念:由於每年颱風導致西南沿海蚵棚產生大量環境汙染,及因應目前牡蠣養殖業面臨的困境,如天然苗量不穩、風災損害與勞力人口斷層等問題,所以提出整合1.環保永續2.操作便利3.智能管理三大功能的牡蠣養殖輔具設計。



「Easy-defrost Fish Package」快速解凍魚塊料理組榮獲Red Dot award: Best of the Best設計團隊:創意生活設計系王清良老師、陳彥婷、陳品儒、高嘉宜同學設計理念:外觀以魚塊形狀分成三種型態,矩形魚塊、橢圓魚輪以及三角形魚片,讓顧客依外觀能直觀選購。最特別的是,包材上運用超高導熱石墨片(Pyrolytic Graphite),將環境及手部熱量傳遞給冷凍魚塊,在提回家的途中即可快速退冰。而由魚鱗轉化的連續幾何形則可利於均勻導熱。最後,藉由搭配內附的料理包,輕輕一抽,撕開倒入,即可輕鬆料理。



「Hello Sabau!」榮獲Red Dot award: Winner設計團隊:創意生活設計系王清良老師、蔡明燁、周姝伶、廖以婷同學設計理念:"Hello Sabau"是個能在向外推廣深度文化體驗的過程中,亦可保有文化保存教育的產品。 我們運用當地資源將魯凱族眾多的傳說與文化以遊戲方式介紹台灣原住民—魯凱族的團隊狩獵文化。其玩法是要遵循部落習俗,以團隊合作取代互相為敵來獲得勝利,並在其中融入占卜鳥、雲豹崇拜等特殊習俗,不但讓部落的孩子能在玩樂中學習故鄉的傳統,也使外來的人們更容易了解並感受到魯凱族的文化。



「Blessing of Matsu Temple」榮獲Red Dot award: Winner設計團隊:創意生活設計系張岑瑤老師、蔡明燁、周姝伶、廖以婷同學設計理念:這是為台灣著名的雲林縣麥寮鄉拱範宮特別規畫專屬的祈福平安米系列包裝。為了在創新與傳統文化間取得平衡,我們選擇了五種拱範宮建築裡不同祈福意涵的鳥獸圖騰結合五種民間信仰中廣為人知的吉祥代表物,如鰲魚結合蓮子皆意味著多子多孫。我們再重新以精緻活潑具現代感的插畫手法繪製,搭配符合圖騰意義且強烈的色彩規劃。結合了傳統藝術與當代時尚並加強了個別的祈福意涵以符合現代人們參拜的習慣,為這個長久歷史的廟宇量身訂做了煥然一新的祈福平安米系列包裝。



「C:plus Pediatric Clinic」C:plus 小兒科診所榮獲Red Dot award: Winner設計團隊:創意生活設計系張岑瑤老師、徐楷婷、吳佳真、曾惠貞同學設計理念:『醫病之外,也要治療內心的恐懼!』C:plus 用充滿趣味性的療程,勾勒孩童微笑的曲線。和兒童建立友好關係,增加醫病間友善的連結,給予溫馨與親切感。打破以往的看病經驗,在過程中治癒內心的恐懼,讓孩童主動配合療程。期望每個兒童都能跟著 C:plus 帶著微笑完成一趟美好的看病旅行!



「Smart Pet Door」寵物除蚤門榮獲Red Dot Design Concept Award: Winner、iF DESIGN AWARD TOP 100設計團隊:創意生活設計系謝修璟老師、鄭年君同學設計理念:使用者須定期為Smart Pet Door補充除蚤精油,只需將精油滴入孔內,精油將會順著內部管線順流到每根刷毛上。天然的除蚤精油對寵物身體無害,就算牠們在舔毛時吃進去也不會對身體造成負擔。亦可將由獸醫所開的藥劑取代。在寵物進門的同時,沾有精油的雙層交叉的除蚤毛刷深入寵物的毛皮,跳蚤以及寵物身上沾上的灰塵棉絮將會被夾層的風扇吸入吸塵孔內,並集中到集塵盒中,減少家中空氣過敏原。Smart Pet Door 還可透過寵物身上植入的晶片,判別是否該放行進入家中,避免野生動物由寵物門侵入家園。不僅保護家中寵物的健康,更可提高生活環境的品質。



「Piplay」水管連連看榮獲iF DESIGN AWARD TOP 100設計團隊:創意生活設計系謝修璟老師、高佰慈、潘韻慈、陳靜文、王育安同學設計理念:傳統圈圈叉叉遊戲雖然經典卻沒有趣味性,容易和局缺少耐玩性。因此我們針對這兩項缺失創造全新體驗的遊戲。跳脫原本只在平面對弈的棋局,運用接水管的意象和磁力,將遊戲帶入三維立體的空間中,增加移動棋子和卡牌角色的能力,使玩家雙方可以享受更多變數、刺激鬥智的遊戲。



