崑山科大公廣系歡慶聖誕 攜手無菜單餐廳暖冬送蛋中央社 (2016-12-28 15:13)
崑山科大公廣系歡慶聖誕 攜手無菜單餐廳暖冬送蛋
(中央社訊息服務20161228 15:13:09)位於臺南市龍崎區的「樹不子田園山莊」餐廳，為回饋當地居民，偕同合作夥伴崑山科大公廣系學生扮成聖誕老人，播放著應景的聖誕歌曲，挨家挨戶發送茶葉蛋，向居民傳遞節慶的歡樂氣氛，提著香氣四溢的茶葉蛋報佳音，讓龍崎社區好熱鬧！
龍崎區為高齡化社區，當地居民多為年邁的長輩，公廣系學生扮成俏皮的聖誕老公公，逗得長輩笑開懷，紛紛熱情回應學生們的祝賀，「樹不子田園山莊」透過學生發送土雞茶葉蛋，並宣傳餐廳美食，邀請大家年節一同來聚餐。熱情的居民還叮嚀學生，有哪些社區的長輩人數較多，鼓勵他們要多多去關心一下，公廣系學生各個義不容辭，快馬加鞭將熱呼呼的茶葉蛋送到更多長輩的手中。
「樹不子田園山莊」與當地小農合作採用當季食材，提供給消費者健康美味的食物，打造優質創意料理餐廳，同時秉持著「陪伴」的經營宗旨，透過大學生的陪伴與「送蛋」活動，撫慰老人家的思念之情。參與活動的學生表示，從擔任資訊志工開始，便很喜歡將溫暖傳遞給更多需要的人，得到長輩熱情回應可是比考試及格更有成就感呢！
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
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