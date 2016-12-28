百宏書畫院院長曾成聰拜會林富男



(中央社訊息服務20161228 15:12:15)近日於長流當代美術館桃園館舉辦「向陽傳情，藝傳千里」慈善畫展的藝術家曾成聰、策展人泉州百宏書畫院執行長李崇文聯袂至漢王洲際飯店拜會漢王飯店集團總裁、台灣藝術股份有限公司(股票代號8479)董事長、臺灣藝術研究院院長林富男，邀請他參加活動，雙方更約定明年一月至金門參與「双金彩陶─兩岸藝術創作展」，促進兩岸文化交流。



長流美術館、向陽公益基金會、泉州百宏書畫院聯合主辦「向陽傳情，藝傳千里」慈善認購活動，藝術家游守中、曾成聰共捐出逾六十件畫作參展義賣。向陽公益基金會董事長為前法務部長廖正豪，該基金會主要用來幫助中輟生，或支持視覺障礙者的樂團表演，知名歌手蕭煌奇就來自向陽公益基金會的樂團。



林富男對曾成聰、李崇文來訪致表歡迎，他稱讚曾成聰不僅是知名畫家，在宗教人物畫裡，被譽為「北有汪國興、南有曾成聰」，尤其關公創作最為著名，而且在泉州辦學，桃李滿天下，歷屆來已有上萬人之多，因此特別運用這機會，邀請曾教授參與「双金彩陶」的活動，於金門高梁酒瓶上創作武財神關公，並期待在不久的將來，曾教授可以組織團隊來台參加畫展，這也呼應習近平主席的「三中一青」政策，台灣藝術公司也願意竭力協助畫展舉辦，增進兩岸文化交流。



林富男也特別感謝泉州中泉公司的駐台代表王鴻源總經理的引薦，牽起這段緣份，王總經理對於藝術也非常熱情熱心，大力協助臺灣藝術研究院的台灣國展油畫比賽於大陸的宣傳活動。



百宏書畫院院長、藝術家曾成聰表示，這是大陸第一次到台灣舉辦這樣的活動，他與南投縣文化局前局長游守中捐出60來張作品，於長流美術館展覽，捐獻給向陽基金會，幫助中輟生、視障者等弱勢團體，希望可以拋磚引玉，帶來啟發性的意義。



李崇文表示，這次會參與捐畫義賣的活動，是受到廖正豪的感召，他的基金會都是靠自己的力量，向朋友與企業家尋找支持，沒有政府補貼，因此便找來游守中與曾成聰來幫助他，加上長流美術館也來積極幫忙，希望藉此號召整個社會一起來關注公益，讓社會有成就、有心的賢達來認購作品。曾成聰的作品每幅都是精品，很有收藏價值，希望可藉此協助向陽公益基金會的推展，也希望藉由台灣藝術公司的推廣，可以將訊息散佈出去，讓這活動往後還能延續下去。



訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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