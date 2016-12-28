台中市大雅區26日發生一起人倫悲劇，16歲李姓少年與就讀國三的妹妹吵架，竟用1.5公尺角木毆打妹妹頭部，之後又將妹妹頭部強壓在水中致死，李男主動到警局自首，指稱不滿父母偏心，總要求他禮讓妹妹而萌生殺機。李男上傳到臉書的照片，經常都是面露惡狀，唯一露出笑容的照片是作勢親吻母親的照片。

警方調查，李姓少年與妹妹常常發生口角，他不滿每次父母都要他禮讓妹妹，26日因父母出差都不在家，妹妹在客廳跳跳繩，少年喝斥妹妹不要跳，但妹妹不理而發生口角。少年氣得用木棒打妹妹頭部至流血受傷，之後又用水桶裝水，將妹妹的頭部強壓進水中致死，最後才換衣服主動到警局報案，警方趕到時發現妹妹已死亡多時，少年向警方供稱，早已有想殺妹妹的念頭。

李姓少年救就讀汽車修護科，是一名超跑迷，經常在臉書上傳與名車合影，而他的自拍照都是沒有笑容、面露惡狀，友人還開玩笑留言「要殺人喔！」其中一張動態大頭貼孩寫著：「我去炸學校，天天不遲到」。唯一一張照片難得露出笑容，是今年4月與母親的溫馨合影，照片中，他雙手摟著母親，作勢親吻臉頰，好友留言稱讚李母年輕又漂亮，「真的會被誤會是你女朋友！」

死者班導師指出，李姓少女個性內向，喜歡與同學談心，哈韓星及漫畫，近日更在臉書PO出自己畫的少女漫畫圖案，同學都稱讚畫得很棒，班上同學得知少女死訊後，均難過地痛哭失聲。