中華職棒／2017年統一獅春訓 前進南紡購物中心NOWnews今日新聞 (2016-12-28 15:00)
迎接2017年全新球季，統一7-ELEVEN獅將於元月八日下午14：20於南紡購物中心一樓時尚廣場舉辦春訓開訓球迷見面會活動，當天全體教練團、選手將蒞臨共同出席，迎接全新球季開始。
迎接全新的開始，2017年統一獅球隊識別CI也將全新推出，首波將於開訓典禮當天正式公佈統一獅球隊CI、2017春訓主題LOGO及球衣。同時，當天也將發表2017年統一獅年度口號，並安排Uni Girls現場表演年度應援歌曲。
2017年統一獅春訓開訓活動，也特別製作專屬春訓LOGO木質明信片提供選手寫下年度目標和心願，並現場與球迷分享心得。此外，當天也為球迷特別規劃「就是挺你！心願大聲說」，將提供「春訓LOGO木質明信片」150組，歡迎球迷透過統一獅官方網站「線上報名」，活動當日即可現場索取，並立即寫下您的心願或為選手加油話語，球團也將親自轉交給選手本人，把球迷的心意與溫暖傳遞給選手。此外，當天春訓開訓典禮，也將舉辦全隊簽名會，簽名會詳細資訊另行公佈。
「就是挺你！心願大聲說」線上報名資訊：
活動時間：2017年1月8日14：00
活動地點：南紡購物中心時尚廣場(室內一樓)
活動名額：限額150位
報名資格：凡要參加2017/1/8 統一獅春訓開訓活動者 報名網址：http://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx
報名時間：12/29 12：00起，至額滿為止
活動內容：完成線上報名，且有收到確認信件者，當天持個人身份證明文件，於14：00開放球迷現場報到，索取「春訓LOGO木質明信片」一份，現場書寫祝福加油內容，投入郵筒，將由工作人員轉交給您所指定的統一獅教練團或選手。
備註：每人限報名一次，若重複報名，經查核將取消參加資格。
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