旅日好手陽岱鋼今天參加加盟巨人的台灣記者會，會中他接受採訪時表示關於打不打經典賽，還要再跟隊醫以及球團討論，而中華隊總教練對此表示自己剛剛才知道這則消息，不過尊重球團決定。

巨人球團GM堤辰佳在今天的記者會上表示，陽岱鋼在札幌巨蛋時有撞到肋骨骨折，目前還再由隊醫評估情況，球隊還會讓他身體慢慢回復，能不能打經典賽，還有很多問題需要解決。

而郭總在今天參加完高球公益賽後接受訪問時，對此問題簡單的表示自己也是剛剛才知道，會接受巨人以及陽岱鋼的決定。