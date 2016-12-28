SBL／夢幻總教頭真人版 明星賽陣容出爐NOWnews今日新聞 (2016-12-28 15:12)
第14季、2017年SBL明星賽將於明年1月21日重返新莊體育館，28日舉辦別開生面的「選秀會」，宛如網頁遊戲「夢幻總教頭」。
今年一改常見的分隊制度，讓明星紅、白兩隊教練再次選秀，自己決定屆時的陣容，相當新鮮。
今年紅隊總教練為達欣邱大宗，白隊是富邦勇士顏行書，由紅隊率先挑選，「狀元」經過「Coach邱」深思將近1分鐘後選擇布拉（Sim Bhullar）。
雖然只是明星賽，邱大宗的深思熟慮卻搞得現場相當歡樂，「我很想帶走人氣王（周儀翔），但也怕對方選兩個洋將，所以我選布拉。」
最終陣容出爐，紅隊先發張智峰、呂政儒、朱億宗、周伯勳、布拉，替補蘇翊傑、施顏宗、呂繼而、呂奇旻、林郅為。
白隊蔣淯安、林書緯、周儀翔、黃聰翰、「Q」Q.戴維斯（Quincy Davis），板凳洪志善、于煥亞、蔡文誠、陳孝榮、「BD」B.戴維斯（Bryan Davis）。
明星賽門票將於29日中午於便利超商的ibon開始販售。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SUPER 羽球．RSL 羽球．碳纖維 羽球．nano 羽球．explorer 羽球．國際 羽球．羽球網．costco 羽球．維尼 羽球．小禮堂 羽球．李寧 羽球拍．3m 羽球．勝利 羽球拍．kawasaki 羽球拍．羽球網架．羽球組．羽球拍袋．可攜式 羽球網架．SASAKI 羽球．YONEX 羽球．MIZUNO 羽球．kawasaki 碳纖維 羽球．kawasaki 羽球．victor 羽球拍．羽球 短褲．JOEREX 羽球．ROCKET 羽球．adidas 羽球．4M 羽球．NEWANGLE 羽球
- Pro’sKit 3 5/6 USB連線型自動數字萬用錶 MT-1860
- 【雅紅珠寶】青梅竹馬天然三彩翡翠玉墜子-十二生肖-馬
- 【CHIARA FERRAGNI】小眼睛 POPPY平底樂福鞋(銀色亮片)
- 周大福 逸彩系列 簡約鑽石18K金線戒(12號)
- Kolin歌林 6-8坪變頻冷專一對一KDC-36201+KSA-362DC01
- 【Ball Watch】Fireman Racer 機械腕錶(NM2088C-S2J-WHBK
- NEROS 10.1吋 超長5小時 LED RM8合一 移動式DVD(玫瑰紅)
- 福利品-尚朋堂40L水冷扇SPY-E400FW
- 周大福 迪士尼經典系列 米妮垂墜鑽石耳環
- MANGO HOMME 三眼中性時尚不鏽鋼時尚腕錶-黑/45mm
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
名帥新書繼續爆料:NBA球員普遍都存在禁藥問題【北京新浪網】
10大妙招助你告別騎術低潮 早日擺脫瓶頸期的陰霾【北京新浪網】
金立「打入」手機高端市場 2017中國品質崛起【北京新浪網】
小威談性別歧視：我要是男性早就被認為是最偉大【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》