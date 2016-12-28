第14季、2017年SBL明星賽將於明年1月21日重返新莊體育館，28日舉辦別開生面的「選秀會」，宛如網頁遊戲「夢幻總教頭」。

今年一改常見的分隊制度，讓明星紅、白兩隊教練再次選秀，自己決定屆時的陣容，相當新鮮。

今年紅隊總教練為達欣邱大宗，白隊是富邦勇士顏行書，由紅隊率先挑選，「狀元」經過「Coach邱」深思將近1分鐘後選擇布拉（Sim Bhullar）。

雖然只是明星賽，邱大宗的深思熟慮卻搞得現場相當歡樂，「我很想帶走人氣王（周儀翔），但也怕對方選兩個洋將，所以我選布拉。」

最終陣容出爐，紅隊先發張智峰、呂政儒、朱億宗、周伯勳、布拉，替補蘇翊傑、施顏宗、呂繼而、呂奇旻、林郅為。

白隊蔣淯安、林書緯、周儀翔、黃聰翰、「Q」Q.戴維斯（Quincy Davis），板凳洪志善、于煥亞、蔡文誠、陳孝榮、「BD」B.戴維斯（Bryan Davis）。

明星賽門票將於29日中午於便利超商的ibon開始販售。