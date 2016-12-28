捷運大廳隨機傷人 檢今依3個傷害罪起訴嫌犯NOWnews今日新聞 (2016-12-28 15:17)
台北捷運劍潭站上月29日發生隨機攻擊事件！患有精神疾病的林姓男子因許久未按時服藥，與母親前往醫院就診途中突然情緒失控，在捷運大廳出拳打傷2名女子，之後在承德路附近以同樣手法傷害另名女子，今(28)日士林地檢署依3個傷害罪起訴林男。
林姓男子11月29日中午12時許，在捷運劍潭站大廳與母親爆發衝突，竟隨機攻擊許女及李女，陳男騎車往大同區逃逸，幾分鐘後又在承德路2段與錦西街口，以同樣方式襲擊一名路邊女子。警方於晚間8時50分在雙溪公園殘障廁所逮捕林男，林男供稱患有精神疾病，因找不到工作心情鬱悶，加上當天未按時吃藥，辯稱「不知道為何打人」。
由於陳男曾有多次傷害前科，且行凶後隨即逃逸出境紀錄，檢方向法院聲請羈押獲准，將林男送往土城看守所，3名無辜遭林男打傷的女子均提出傷害告訴，士林地檢署認定，林男動手傷人犯罪事證明確，今天依3個傷害罪將他起訴。
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