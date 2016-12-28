日職讀賣巨人隊今天在台灣君品酒店召開記者會，歡迎台灣旅日好手陽岱鋼加盟，不過其實在19日，巨人隊就已經在日本開過加盟記者會，對此，陽岱鋼認為在台灣，也就是家鄉開記者會是理所當然的事。

巨人隊也特別打造陽岱鋼獨家限量卡片給現場媒體與貴賓，上面還有陽岱鋼簽名的日本一肖像，十分具有紀念價值。

而巨人隊GM堤辰佳也說：「當時送給陽岱鋼選手巨人隊領帶，除了有Logo在上面外，也讓他更有親近感。」