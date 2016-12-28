涉違法賣胎盤素錠 知名日商遭搜索中央社 (2016-12-28 15:08)
（中央社記者劉世怡台北28日電）檢調接獲檢舉指出，一家日商公司未經許可輸入販賣人類動物胎盤素錠。台北地檢署今天指揮調查局幹員兵分2路搜索並約談公司負責人等4人到案。
辦案人員指出，這家日商公司在各大百貨設有專櫃，自稱日本第一醫學美容、水凝露專家。
調查局台北市調查處接獲檢舉指出，一家日商公司從民國99年間起，未經許可輸入人類或動物成分胎盤素錠。
經長期蒐證後，台北地檢署檢察官今天指揮調查局幹員兵分2路搜索，同時帶回日本籍公司負責人等4人偵訊，全案朝違反藥事法罪嫌偵辦。1051228
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