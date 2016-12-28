







bnt新聞訊 韓國演員李相燁有望出演KBS新月火劇「完美的妻子」。





李相燁所屬經紀公司28日向媒體表示：“李相燁已經收到「完美的妻子」的出演提案，正在進行積極的商討，出演與否尚未確定。”李相燁若確定出演，將扮演出身於普通家庭，希望通過結婚來提升身份的律師姜奉九（音譯）；女主角方面，高素榮已收到出演提案，有望通過該劇回歸熒屏。





另外，「完美的妻子」講述了已經為人妻、為人母的中年女人被卷進一件意外事件後，重新找尋希望和美好愛情的故事，計劃於2017年2月播出。王容/文 bnt新聞DB/圖





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