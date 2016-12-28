



bnt新聞訊 韓國男團EXO在2016年發行的所有專輯累積銷量截止昨日突破213萬，展現了大勢男團的威嚴。





截止12月27日，EXO在今年發行的正規三輯「EX’ACT」、正規三輯Repakage專輯「LOTTO」共售出117萬余張；EXO-CBX小分隊迷你一輯「Hey Mama!」和冬季特別專輯「For Life」銷量分別為27萬6千張和42萬5千張，而成員LAY的個人solo專輯「LOSE CONTROL」銷量也達到約26萬張。組合總計專輯銷量突破213萬的成績再次認證了EXO的強大影響力，成為名副其實的銷量王者。





另外，繼SBS歌謠大戰後，EXO還將分別在29日和31日登上KBS歌謠大祝祭和MBC歌謠大祭典的舞臺，帶來精彩表演。王容/文 SM娛樂/圖





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