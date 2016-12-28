







bnt新聞訊 韓國組合S.E.S.、神話、樂隊Guckkasten主唱河鉉雨確定將登上2016MBC歌謠大祭典的舞臺。





MBC歌謠大祭典方面表示，一代偶像組合S.E.S.、神話，以及在MBC音樂綜藝節目「蒙面歌王」中以“我們小區音樂隊長”身份在歌王之戰中九連霸的Guckkasten主唱河鉉雨將帶來表演。傳奇級歌手們為MBC歌謠大祭典精心準備了特別舞臺，令廣大觀眾和粉絲期待不已。





另外，2016MBC歌謠大祭典將於31日晚進行現場直播。王容/文 MBC/圖

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