VIXX成員RAVI新專概念照公開 盡顯致命性感Wow!NEWS新聞網 (2016-12-28 14:28)
bnt新聞訊 韓國男團VIXX成員RAVI即將發行首張solo專輯，概念照28日正式公開。
VIXX官方SNS於28日零時公開了RAVI首張solo迷你專輯「R.EAL1ZE」概念照。概念照中，RAVI粉紅亮眼的發色、充滿神秘感的目光與神態和薄荷色西裝完美搭配，造型獨具個性；結實的腹肌和風格強烈的彩繪圖案更是令人視線集中，展現出了男人的極致性感。
另外，RAVI的首張solo專輯「R.EAL1ZE」將於1月9日正式發行。王容/文 Jellyfish娛樂/圖
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