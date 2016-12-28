朴寶劍廣告拍攝花絮公開 變身“侄女傻瓜”Wow!NEWS新聞網 (2016-12-28 14:30)
bnt新聞訊 韓國演員朴寶劍近日為某品牌拍攝了2017年最新電視廣告，拍攝花絮照28日公開。
在廣告中，朴寶劍和扮演自己侄女的小演員默契配合，變身“侄女傻瓜”，展現了暖心又可愛的魅力。在拍攝一起跳舞的片段時，朴寶劍為緩解小演員的緊張，一直在調動氣氛，並不停稱贊她“好可愛！”“做得好！”，對小演員照顧有加，獲得了工作人員們的稱贊。
該品牌方面表示：“朴寶劍的暖男形象很好的傳達了品牌傳遞感恩的理念。”“朴寶劍將與品牌攜手為每個家庭送去溫暖和幸福，敬請期待朴寶劍的精彩表現。”
另外，朴寶劍拍攝的該廣告片將於2017年1月公開。王容/文 cocacola/圖
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