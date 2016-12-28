



bnt新聞訊 韓國SBS電視臺水木劇「藍色大海的傳說」29日將播出特別篇。





SBS方面表示，29日晚將播出由第1集至第13集編輯而成的特別篇，包含了受到觀眾喜愛的眾多插曲故事和花絮。因為特別篇的播出，第14集將推遲至下周三與觀眾見面，大結局的播出時間目前還在商討之中。





「藍色大海的傳說」方面表示：“在電視劇的後半部內容展開之前，特別制作了總結前半部分內容，如電影般有趣的特別篇。”“制作組也將竭盡全力，繼續打造出高品質的作品。”





另外，「藍色大海的傳說」特別篇將於29日晚10時（韓國時間）播出。王容/文 「藍色大海的傳說」官方海報/圖





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