「無挑」HIP-HOP特輯 六組概念照公開Wow!NEWS新聞網 (2016-12-28 14:35)
bnt新聞訊 韓國MBC電視臺綜藝節目「無限挑戰」方面公開了HIP-HOP特輯“偉大的遺產”六組組合的概念照。
在公開的黑白風格概念照中，六名成員和各自的搭檔展現了各具特色的風格魅力。劉在錫搭檔DOK2、朴明洙搭檔DinDin、鄭敦夏搭檔ZICO、HAHA搭檔宋旻浩、梁世亨搭檔BewhY、黃光熙搭檔Gaeko，六組組合以當下最流行的音樂風格走近觀眾，令廣大年輕觀眾對此次的舞臺期待不已。
另外，六組搭檔在“偉大的遺產”特輯中的精彩舞臺將在31日的節目中播出。王容/文 MBC/圖
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