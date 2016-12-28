第53屆大鐘獎27日舉行 李炳憲等盛裝出席Wow!NEWS新聞網 (2016-12-28 14:36)
bnt新聞訊 27日晚，第53屆韓國電影大鐘獎頒獎典禮在首爾世宗大學舉行，演員李炳憲、宋昰昀、李泰林、李凡秀、李伊等盛裝出席。王容/文 白秀硯/圖
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