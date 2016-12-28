



bnt新聞訊 近日，韓國歌手韓熙俊攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真，展現了幹練時尚又溫和感性的魅力。韓熙俊通過2015年的SBS選秀節目「K-POP STAR」第三季被大眾熟知，最近正在音樂劇「年輕的行進」中展現出色的演技和唱功，2017年他將通過更多的音樂作品與大家見面。王容/文 Kim Taeyang/圖 SWIB，Trunk Project，BESLOW，HanGTen/服裝









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