記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日下午在桃園市議員王浩宇、市府法務局長周春櫻、地政局長陳錫禎陪同下，於市府出席「2016聰明消費繪畫比賽頒獎典禮」，鄭市長表示，消費者保護十分重要，每個得獎的同學都很不簡單，透過繪畫比賽讓大家更重視消費者保護議題，有正確的消費觀念，避開消費陷阱，讓每個市民朋友都能成為「聰明的消費者」。

鄭市長表示，每個人每天的消費行為，都與消費者保護法息息相關，包括搭公車、看電影、便利商店購物、網路購物等。法務局舉辦聰明消費繪畫比賽，分為國中組、高中職組，透過比賽讓大家更重視消費者保護議題。以前的消費爭議大多在產地標示、有效期限、添加物等基本項目，現在的消費爭議較廣泛，包括房地產、網路消費、非正式通路消費等。

鄭市長表示，要有正確的消費觀念，避開消費陷阱，讓每個市民朋友都能成為「聰明的消費者」。

尤其是網路購物，因為網路世界的特性，匿名、沒有國界、時間的限制，倫理及規範較難建立，造成許多網路購物糾粉。從郵購、電視購物到網路購物，實體商店的數量一直在減少，網路購物逐漸成為主流，而宣導網路購物的知識就更為重要，提醒消費者注意假網站及假訊息，避開網路購物的陷阱，保護自己的權益。

法務局長周春櫻表示，為了推廣消費教育，除了辦理各式消費教育宣導活動，今年結合經濟發展局、地政局、體育局及教育局共同舉辦「2016聰明消費繪畫比賽」，以食衣住行等消費應注意事項作主題，分國中組及高中職組。高中職組選出特優5件、優等10件及佳作15件，共30件作品；國中組選出特優5件、優等7件及佳作15件，共27件作品。特優、優等、佳作得獎者，各獲得超商商品禮券3,500元、2,000元、1,000元及獎狀，指導老師也將給予獎勵或獎狀。周局長提醒，網路購物時要慎選購物網站，以免發生糾紛時找不到賣家，求償無門。