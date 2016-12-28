桃園辦繪畫比賽 學習成為聰明消費者台灣好新聞報 (2016-12-28 12:14)
記者黃駿騏／桃園報導
桃園市長鄭文燦27日下午在桃園市議員王浩宇、市府法務局長周春櫻、地政局長陳錫禎陪同下，於市府出席「2016聰明消費繪畫比賽頒獎典禮」，鄭市長表示，消費者保護十分重要，每個得獎的同學都很不簡單，透過繪畫比賽讓大家更重視消費者保護議題，有正確的消費觀念，避開消費陷阱，讓每個市民朋友都能成為「聰明的消費者」。
鄭市長表示，每個人每天的消費行為，都與消費者保護法息息相關，包括搭公車、看電影、便利商店購物、網路購物等。法務局舉辦聰明消費繪畫比賽，分為國中組、高中職組，透過比賽讓大家更重視消費者保護議題。以前的消費爭議大多在產地標示、有效期限、添加物等基本項目，現在的消費爭議較廣泛，包括房地產、網路消費、非正式通路消費等。
尤其是網路購物，因為網路世界的特性，匿名、沒有國界、時間的限制，倫理及規範較難建立，造成許多網路購物糾粉。從郵購、電視購物到網路購物，實體商店的數量一直在減少，網路購物逐漸成為主流，而宣導網路購物的知識就更為重要，提醒消費者注意假網站及假訊息，避開網路購物的陷阱，保護自己的權益。
法務局長周春櫻表示，為了推廣消費教育，除了辦理各式消費教育宣導活動，今年結合經濟發展局、地政局、體育局及教育局共同舉辦「2016聰明消費繪畫比賽」，以食衣住行等消費應注意事項作主題，分國中組及高中職組。高中職組選出特優5件、優等10件及佳作15件，共30件作品；國中組選出特優5件、優等7件及佳作15件，共27件作品。特優、優等、佳作得獎者，各獲得超商商品禮券3,500元、2,000元、1,000元及獎狀，指導老師也將給予獎勵或獎狀。周局長提醒，網路購物時要慎選購物網站，以免發生糾紛時找不到賣家，求償無門。
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- EPSON WF-2651 9合1WIFI傳真噴墨複合機
- 【CASIO 卡西歐】G-SHOCK 高規格太陽能電波數位指針雙顯錶(
- PX大通 一進二出HDMI倍頻分配器 HD-4120S
- 【Go-Getter太陽眼鏡】人氣百搭熱銷水銀鏡面款(琥珀#GS1021
- Pro\'sKit 寶工 MT-1820 3 5/6連線型數字萬用錶
- 【Rosemont】茶香玫瑰系列時尚錶(TRS42-01-RD)
- 【TODS光學眼鏡】經典流線基本款(黑#TOD5051 002)
- 【ALBA 雅柏】活力型男計時腕錶(VK67-X008SD AV6045X1)
- 周大福 18黃K金細項鍊/素鍊(光身蛇鍊) 16吋
- 【Calvin Klein太陽眼鏡】名品時尚潮流百搭款(琥珀灰#CK428
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》