記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日下午主持「桃園市道路交通安全督導會報」，並頒獎表揚「運輸業從業人員優良駕駛員」，鄭市長表示，桃園為運輸大市，有許多重要交通設施及物流業，市內8個運輸業職（同）業公會，去（104）年表揚27位優良駕駛，獎金3,600元，今（105）年名額增加為106位，獎金提高為6,000元。優良駕駛員由客運、遊覽車、貨車、計程車等各公會推薦評選，評比標準為3年內無不良紀錄、服務品質及工作紀律受到肯定，他恭喜受獎者，也期勉各位優良駕駛持續提供市民優良服務品質。

道安會報上由交通局提出「機場捷運各站之周邊聯外交通（含公共運輸轉乘接駁、停車供需檢討等）規劃報告」，桃捷公司提出「機場捷運營運規劃報告」，鄭市長說，機場捷運肩負2大功能，為國際機場聯外以及台北、新北、桃園生活圈通勤功能，票價的制定通過桃捷公司董事會及票價審議委員會，最高票價為160元，最低票價30元，並推出多元優惠方案，通勤月票打7折、雙月票打65折、季票打6折。從新莊生活圈（A3、A4、A5站）到台北，每趟票價35元，以季票通勤票打6折來計算，每趟21元，平均每月（21天工作日計算）來回通勤費為882元；龜山林口生活圈（A7、A8、A9站）到台北票價80元，打6折每趟是48元，平均每月來回通勤費為2,016元；南崁生活圈（A10、A11站）到台北票價為120元，打6折每趟是72元，平均每月來回通勤費為3,024元，票價十分合理，也具競爭力。

鄭市長恭喜受獎者，他也期勉優良駕駛持續提供市民優良服務品質。

鄭市長表示，機場捷運A1站提供預辦登機及行李托運服務；另外，為使管理方便、票務一致，交通部、桃園機場公司、桃園捷運公司等單位也進行商議，決定直達車、普通車同一價格，此為正確的決策。而機場內部第一、第二航廈及華航與諾富特間，則提供免費接駁，讓機場捷運成為機場內部的通勤工具。

鄭市長提及，桃園捷運公司的股權分屬台北市政府6%、新北市政府29%、桃園市政府65%，由桃園市政府負擔機場捷運營運責任，但不代表負擔所有虧損，市府將積極向交通部、環保署爭取，比照台北、高雄捷運，運用空汙費進行補貼。未來也將提出優惠轉乘方案，並增購車廂，將班距由10分鐘1班提升到6分鐘1班。

鄭市長恭喜受獎者，他也期勉優良駕駛持續提供市民優良服務品質。

鄭市長也說，機場捷運營運初期可能會出現些許缺失與誤點，但是安全不能打折扣，營運後的缺失仍需改善。依據交通部規劃，機場捷運預計於農曆過年前、後通車，市府也配合準備過年前、後通車的方案，提供交通部做最後決策，並規劃試營運一個月免費團體試乘，正式營運第一個月票價5折優惠，以培養運量，成為台灣進步的象徵。

桃園市副市長游建華表示，市府配合交通部規劃，提出過年前、後機場捷運通車兩項方案，依規定，公車路線新增及調整須於一個月前進行公告，請交通局掌握時效，避免造成民眾搭乘困擾。此外，機場捷運通車初期，搭乘人數較高，桃捷公司亦招募許多志工協助，請交通局與桃捷公司密切配合，讓轉乘規劃出現預期效果，並請交通局檢視捷運站周邊停車位，及早做好準備。

鄭市長恭喜受獎者，他也期勉優良駕駛持續提供市民優良服務品質。

游副市長說，目前規劃機場捷運末班車發車時間為夜間11時，搭乘普通車從A1到A21站，行車時間約70分鐘，到終點站的時間將超過凌晨12時，基於安全考量，請桃捷公司也規劃後續轉乘。