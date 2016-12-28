記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日上午在桃園市議員張肇良、市府農業局長郭承泉、龍潭區長鄧昱綵、桔揚股份有限公司董事長周文裕陪同下，前往龍潭區，視察「龍潭區特用作物產銷班第五班茶葉生產相關設備」，鄭市長表示，龍潭茶產業具有品牌知名度，擁有競爭力；市府將推行茶園更新計畫、設置茶葉觀光工廠、興建茶葉故事館、推動平地茶園等4項計畫，協助龍潭茶產業永續發展，並將茶葉發展為「茶金」，帶動茶產業成為「綠金產業」，提升茶農收益。

鄭文燦說明，桃園市茶區共有550公頃，其中龍潭茶區佔475公頃，為300至400公尺的低海拔茶區；龍潭當地擁有紅土地質、多霧等自然條件，為桃園茶產業的重心，生產東方美人茶、桃映紅茶、龍泉茶等，並獲得許多獎項肯定。市府將與桔揚公司合作，以契作方式，將龍泉綠茶製作為有機茶包，銷售至國內外各大通路，行銷龍潭茶品。

鄭市長表示，龍潭茶產業具有品牌知名度，擁有競爭力，協助龍潭茶產業永續發展，提升茶農收益。

鄭文燦表示，市府規劃執行龍潭茶區四大計畫，第一，推動茶園更新計畫，包括園區的灌溉、排水等系統，讓茶產業可以永續經營；第二，桔揚公司預定在桃園投資，市府將與桔揚公司合作，在龍潭設置茶葉觀光工廠，增加觀光收益；第三，市府研議與客家委員會合作，在龍潭興建茶葉故事館；第四，因應契作範圍擴大，市府將與茶葉改良場合作，推動平地茶園計畫，第一階段以龍潭作為示範區，成立100公頃的平地茶園，進行整地、灌溉、生產資材、有機肥料補貼等，提升平地茶園產量，總目標達到500公頃，增加茶農收益。

鄭文燦說，龍潭茶業具有許多優勢，市府輔導運用生態農法，採有機生產，以符合永續經營；也支持茶葉生產，逐一落實龍潭茶區四大計畫，並與區公所、農會共同合作，朝向有機認證、建立「產銷履歷驗證標章」（簡稱TAP標章）、建立品牌等新興作法，振興茶產業邁向國際化及永續經營，提升「綠金產業」效益。