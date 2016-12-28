中國與梵蒂岡是否會建交最近再度成為熱門的話題，中國大陸官員表示，北京願意與梵蒂岡舉行有建設性的對話，但愛國是重點，同時天主教信仰也必須順應中國社會。



這是中國國家宗教事務局局長「王作安」在出席中國天主教代表會議上所說的話，王作安表示，中國希望梵蒂岡能夠採納一個有彈性、務實的態度，並採取具體作法，營造一個有利改善雙方關係的環境。



中國天主教官方教會團體這星期在北京舉行第九屆代表會議。



王作安強調，在信仰內依舊愛國，以及推動天主教信仰中國化的重要性。



中國共產黨一直擔心反對勢力會藉著宗教或境外其他民間團體而迅速擴大，去年五月，中國國家主席習近平曾呼籲，所有的宗教都要順應中國社會。(王作安照片取材自網路)



