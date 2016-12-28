美國職籃NBA，波士頓塞爾提克以113比103打敗曼菲斯灰熊，灰熊結束了隊史最長的客場七連勝。休士頓火箭則以123比107本季四連勝橫掃達拉斯小牛，兩隊一共投進了32個三分球。（陳楷報導）



灰熊康利因為腳趾受傷缺席，塞爾提克罰球21次得19分，籃板球也比灰熊多了十個，一路領先以十分差距拿下最近七場比賽的第六勝。布萊德利23分七籃板，湯瑪斯21分七助攻，替補格林19分本季新高。克勞德17分七籃板。灰熊第二節最多落後13分，第三節追到兩分差距，不過被格林第四節拿下九分還是落敗。蓋索26分九助攻三阻攻，艾倫17分八籃板，蘭道夫16分10籃板。



火箭第二節連得16分而小牛掛零，哈登對小牛上半場獨得24分，又打完三節收工，第三節兩隊打出火氣裁判一共吹了五次技術犯規，賽後亞瑞薩還要找小牛中鋒麥傑瑞理論。火箭12月13勝兩敗差兩勝追平隊史紀錄，三分線外出手32次命中17球，哈登34分11助攻，安德森22分，尼奈12分八籃板，戈登13分。小牛也以將近四成命中率投進15個三分球，巴恩斯21分，馬休斯19分，安德森13分八籃板。



