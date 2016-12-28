美國職籃NBA，猶他爵士第四節的三分球攻勢以102比100險勝洛杉磯湖人，爵士本季對湖人三連勝，而奧克拉荷馬雷霆則以106比94輕取邁阿密熱火，魏斯布魯克本季第15場大三元。



（陳楷報導）



爵士隊耶誕節前吞下三連敗，跟湖人纏鬥全場都在七分以內來回拉鋸，兩隊13度打成平手，18次交換領先，海華德獨得31分九籃板，戈貝爾12分11籃板，英格斯13分。爵士團隊命中率超過五成，但是全隊失誤20次奉送湖人24分，尤其是下半場開賽三分半鐘前七次進攻六次失誤，不過第四節最後三分鐘聯盟三分命中率最高的英格斯連進兩個三分球，而湖人最後八秒只落後兩分卻沒有組織進攻羅素在三分線外出手麵包輸球。蘭道爾25分12籃板，魯威廉斯22分。



熱火少了控球德拉格奇，魏斯布魯克打完上半場只差兩個籃板就拿下本季第15場大三元，全場29分17籃板都是防守籃板外帶11次助攻，坎特19分八籃板，亞當斯15分八籃板，替補亞布瑞恩斯14分。熱火里查森22分，詹姆斯強森16分，泰勒強森15分，懷特塞12分八籃板，熱火籃板球比雷霆少了26個。



