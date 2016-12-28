▲小馬今日請辭《台灣第一等》主持棒。（圖／翻攝小馬臉書，2016.12.28）

小馬（倪子鈞）今（28日）宣布將辭掉《台灣第一等》主持棒，他說到自己從小立志當導遊，很開心能夠透過主持節目圓夢，但也說從2005年開始主持節目至今累了「想歇了。」

小馬從2005年開始踏入主持界，從《世界第一等》、《黃金B段班》、《天天爭上游》到《台灣第一等》，共經過12個年頭的主持人生，也在第45屆金鐘獎以《世界第一等》奪得行腳節目主持人獎，主持備受肯定，卻在今日發文表示，工作累了，想休息一陣子。

▲小馬今日宣布請辭《台灣第一等》主持棒。（圖／翻攝小馬臉書，2016.12.28）

小馬臉書寫道「記得小時候，我的願望是當導遊，沒想到我真的成了一名導遊，只是是用我的雙腳，透過鏡頭帶觀眾去看這個世界。如今馬累了，想歇了，我決定離開現在的主持工作，這不是個終點，而是另一個起點！」最後也透露下一步去從無知，相信時機會帶給他更好的機會。

對此，八大公關回應：「是因為他個人的生涯規劃，和製作單位討論過後決定請辭，但預計還是會出外景，至於接棒人選，製作單位還在討論中。」