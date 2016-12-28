球員工會今舉辦「職棒球員工會高爾夫公益賽」多位職棒球星和教練都有參加，其中全場焦點當然是好久不見的「台灣之光」王建民了。而關於他打不打經典賽的問題，中華隊總教練郭泰源今表示，很期待他能加入球隊，但目前還不知道他的想法。

王建民今天到場參加高球公益賽，在雨中擔任第10洞的關主，全身淋濕仍奮力開球，可說是誠意十足。他笑著說過關贈品都快發完了，表示自己面對眾家好手真的快「Hold」不住啦。

而關於打不打經典賽的問題，總教練郭泰源今天也親自表明，有一段時間沒有和王建民談了，之後還會再跟他做最後確認。

「感覺他在拚大聯盟吧，不過這個機會應該比較小了。」郭泰源認為王建民應該仍志在挑戰MLB，所以已經做好心理準備，他可能最後不選擇參加國家隊。