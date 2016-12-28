《KBS歌謠大祝祭》 確定有男女反串舞台NOWnews今日新聞 (2016-12-28 14:00)
將在29日播出的KBS《2016歌謠大祝祭》，確定會有男女反串的特別舞台，表演歌曲則是INFINITE《成為我的人（Be Mine）》和missA的《Bad Girl Good Girl》，讓粉絲非常期待。
據悉，GOT7的BamBam、B.A.P永才、BTOB旼赫、MONSTA X民赫將男扮女裝，表演missA的《Bad Girl Good Girl》。
表演INFINITE代表性歌曲《成為我的人（Be Mine）》的則為Red Velvet的瑟琪、TWICE的MOMO、GFRIEND信飛、I.O.I的有情和請夏，許多粉絲也相當期待九位藝人會在反串舞台上展現什麼樣的魅力。
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