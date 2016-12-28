NBA／去年少賺2500萬 一眉盼明星賽先發NOWnews今日新聞 (2016-12-28 14:19)
紐奧良鵜鶘「一眉」Anthony Davis本季再進化，目前繳出29.6分、11.7籃板，都是生涯新高，連續3年入選明星賽的他，希望今年能夠登上票選先發。
西區去年的先發前鋒是聖安東尼奧馬刺Kawhi Leonard與當時還在奧克拉荷馬雷霆的Kevin Durant，沒能進入先發名單讓Davis少賺了合約中的大約2500萬美元。
「如果這發生了，就會發生...像去年一樣。」Davis說：「今年我希望能夠先發啦。」
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