（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）美國職籃NBA紐約尼克隊總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）今天在個人推特（Twitter）貼文說，他與洛杉磯湖人隊總裁、未婚妻珍妮巴斯（Jeanie Buss）的婚約吹了。



這段「總裁對總裁」的婚約黯然休止，關鍵是兩人分處東西兩岸大城，遠距離的戀愛導致走不下去。傑克森說，基於對彼此的尊重與愛情，決定終止婚約。



他表示，這是因為工作上必須擔負的責任以及地理位置的差距，維持這段關係一直非常困難，並說這些年曾擁有許多美好的回憶，日後兩人會繼續彼此相互扶持。



珍妮巴斯則回覆，她對傑克森只有愛與尊重。



傑克森與珍妮巴斯自1999年墜入情網，這段男長女嫩、相差16歲的戀情多數人都不看好，3年前他們戴上了訂婚戒指，以為經歷了17年的愛情長跑終於有機會開花結果了。



可惜到最後還是不敵工作與遠距離的分隔而黯然分手。今年11月底，美國籃壇又盛傳傑克森明年有可能重返洛杉磯，以協助湖人隊重建王朝霸業，不過兩人戀情告終，類似的傳言也將無疾而終。1051228