大陸成立新材料產業小組 馬凱領軍中央社 (2016-12-28 13:44)
（中央社記者張謙香港28日電）北京當局為加快推進新材料產業發展，決定在國務院成立國家新材料產業發展領導小組，由國務院副總理馬凱擔任組長。
中國政府網今天刊載了國務院辦公廳的相關通知，通知指出，為貫徹實施製造強國戰略，加快推進新材料產業發展，國務院決定成立國家新材料產業發展領導小組。
通知表示，小組的主要職責是審議推動新材料產業發展的總體部署、重要規畫，統籌研究重大政策、重大工程和重要工作安排，協調解決重點難點問題，指導督促各地區、各部門開展工作。
小組組長為國務院副總理馬凱，副組長有5人，包括工業和信息化部部長苗圩等人，另有20名成員。1051228
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