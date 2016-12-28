（中央社記者李宇政台北28日電）台灣旅日棒球選手陽岱鋼從火腿轉至巨人，也到不同的聯盟，兩隊只有在交流賽才會碰頭。陽岱鋼今天表示，蠻希望對到前隊友、「二刀流」大谷翔平。



陽岱鋼先前效力北海道日本火腿鬥士，加盟讀賣巨人後，19日已經在日本東京開過一次記者會，今天在台北二度召開。



而火腿屬於太平洋聯盟，巨人在中央聯盟，除了總冠軍賽，例行賽只有在交流賽，兩個聯盟的球隊才有機會碰頭。



陽岱鋼認為，轉戰中央聯盟其實有點不一樣而已，但是打球都是一樣，彼此都有資料，每個聯盟都有好的投手，「都是我要面對的，沒有特別想對誰。」



至於前隊友大谷翔平，陽岱鋼表示，也只有交流賽會碰到火腿，不知道大谷翔平到時候會不會登板投球。陽岱鋼表示，要是對到前隊友的話，心情會比較興奮一點，自己也很了解他們，「明年最想看的一件事，對火腿的比賽。」1051228