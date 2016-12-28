陽岱鋼19號加盟巨人隊以後，巨人球團特別替陽岱鋼到故鄉台灣再辦一場記者會，表示對陽岱鋼的重視。未來巨人隊也會持續派三軍到台灣交流比賽，同時希望台灣的電視台可以轉播巨人的例行賽。（陳楷報導）



陽岱鋼從太平洋聯盟轉到中央聯盟，媒體特別點名可能跟前隊友大谷翔平對決，陽岱鋼也很期待。「會比較亢奮一點吧。期待上場比賽，我很瞭解他們，很期待跟選手的play，這是我明年最想看的一件事，對火腿的比賽。」



陽岱鋼從札幌搬到東京，也可以照顧剛剛退休的爸爸。「會選擇東京，是對家人生活環境跟小孩的教育比較充實，有更多選擇，到了東京，可以讓更多球迷來東京更方便，看我的比賽。」至於經典賽，巨人總經理堤辰佳表示，轉隊第一年可能要適應環境，必須確定陽岱鋼完全康復，陽岱鋼也說要繼續跟球團討論。



堤辰佳也透露，已經開始跟台灣的電視台接洽，希望能讓台灣球迷看到所有巨人一軍甚至二軍比賽的現場轉播，但是也需要跟其他電視台接觸。而除了有線電視以外，是否開放網路或者衛星訊號給台灣球迷也可以進一步討論。巨人的三軍今年六月已經來台訓練比賽，明年會繼續來，也順便觀察場地狀況，為可能的熱身賽甚至例行賽鋪路，希望台灣更多球迷關注巨人隊。



